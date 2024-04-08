В России почти 70% автомобилей оказались старше 10 лет

В России по состоянию на начало 2024 года насчитывается 32,06 млн легковых автомобилей, чей возраст превышает 10 лет. Об этом 8 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На долю машин, произведенных ранее 2014 года, приходится 69,2%. Из всего российского автопарка только 30,8% машин были выпущены начиная с 2014-го или позже.

Так, на территории России зарегистрировано 4,84 млн легковых автомобилей, чей возраст составляет от 8 до 10 лет (доля — 10,4%). Выше этот показатель у машин в возрасте 4–7 лет (6,44 млн шт.; 13,9%). Меньше всего в РФ числится машин, возраст которых составляет до 3 лет включительно (3,01 млн шт.; 6,5%).

5 апреля стало известно, что средняя цена легкового автомобиля на вторичном рынке России в марте 2024 года составила 1,59 млн рублей. По сравнению с февралем автомобили с пробегом в среднем стали дешевле на 1% (16 тыс. рублей).

Также в этот день сообщалось, что в России в марте зафиксировано снижение средней стоимости на новые и подержанные автомобили второй месяц подряд. Тренд на снижение стоимости объясняется тем, что на дилерских складах еще оставалось значительное число автомобилей 2023 года выпуска.