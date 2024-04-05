Аналитики заявили о снижении цен на авто второй месяц подряд
В России в марте зафиксировано снижение средней стоимости на новые и подержанные автомобили второй месяц подряд. Об этом 5 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру Оценка».
По словам аналитиков, тренд на снижение стоимости объясняется тем, что на дилерских складах еще оставалось значительное число автомобилей 2023 года выпуска.
В марте цена на новые машины по сравнению с февралем уменьшилась на 2,4%, до 3,5 млн рублей. В основном удешевление наблюдается у автомобилей китайских брендов. При этом некоторые новые японские и южнокорейские модели прибавили в цене.
На вторичном рынке средняя цена автомобилей в марте снизилась на 4,1% и составила 2,1 млн рублей. В среднем на 3% подешевели некоторые бюджетные модели (Renault Logan, Daewoo Matiz, Nissan Tiida), на многие массовые подержанные иномарки цена упала менее чем на 2%. Впрочем, цены на некоторые модели (Jeep Grand Cherokee, Range Rover Evoque, BMW X1) выросли, но «динамика сдержанная», отметили эксперты.
5 апреля компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») раскрыла цены на модельную линейку петербургского бренда Solaris. Прайс-листы на машины, которые являются переименованными Hyundai и Kia, появились на официальном сайте производителя.
3 апреля стало известно, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным начиная с мая 2021 года, когда продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.