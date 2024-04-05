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Аналитики назвали среднюю цену авто с пробегом в России

«Автостат»: автомобили с пробегом в марте подешевели на 1%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Средняя цена легкового автомобиля на вторичном рынке России в марте 2024 года составила 1,59 млн рублей. Об этом 5 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По сравнению с февралем автомобили с пробегом в среднем стали дешевле на 1% (16 тыс. рублей), в результате чего средняя цена опустилась ниже отметки в 1,6 млн рублей.

Впрочем, по словам аналитиков, снижение цен на вторичке является сезонным.

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Ранее, 5 апреля, сообщалось, что продажи новых автомобилей в России в первом полугодии 2024 года могут превысить 700 тыс. единиц. Рынок может достичь такого результата при положительном стечении обстоятельств и отсутствии новых потрясений для бизнеса, указали эксперты.

Также в этот день стало известно, что в России в марте зафиксировано снижение средней стоимости на новые и подержанные автомобили второй месяц подряд. Тренд на снижение стоимости объясняется тем, что на дилерских складах еще оставалось значительное число автомобилей 2023 года выпуска.

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