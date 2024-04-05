Продажи новых авто в РФ могут превысить 700 тыс. за полгода

Продажи новых автомобилей в России в первом полугодии 2024 года могут превысить 700 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», сообщает ТАСС 5 апреля.

По словам аналитиков, рынок может достичь такого результата при положительном стечении обстоятельств и отсутствии новых потрясений для бизнеса. В апреле рост рынка может продолжиться более скромными темпами, чем в марте. Реальный объем продаж в текущем году может составить около 1,4–1,5 млн автомобилей.

По итогам I квартала продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 86%. На это повлияли скидки от дилеров и прямое снижение цен у китайских брендов, а также ожидание роста цен после ввода с 1 апреля новой схемы расчета платежа за автомобили, привезенные из стран ЕАЭС, отметили эксперты.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что в России в марте зафиксировано снижение средней стоимости на новые и подержанные автомобили второй месяц подряд. Тренд на снижение стоимости объясняется тем, что на дилерских складах еще оставалось значительное число автомобилей 2023 года выпуска.

3 апреля стало известно, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным начиная с мая 2021 года, когда продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.