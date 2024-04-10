Врач рассказала о способах поддержать здоровье в середине весны

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая 10 апреля перечислила в беседе с «Известиями» способы поддержать здоровье в апреле.

«Многие из нас замечают, что именно к середине весны организм чувствует себя истощенным и ослабленным. К основным недомоганиям, которые чаще появляются в апреле, относят авитаминоз. Он возникает в результате хронического недостатка витаминов и дефицита солнечного света в течение зимнего периода», — сказала она.

Основные признаки авитаминоза: быстрая утомляемость, сонливость, ухудшение сна, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, кровоточивость десен, частое заболевание респираторными вирусными инфекциями. Самым простым и эффективным способом борьбы с авитаминозом является добавление в свой рацион больше фруктов и овощей, которые максимально богаты витаминами и минеральными веществами, по согласованию с лечащим врачом можно принимать витаминные комплексы, сообщила Бурнацкая.

«Не стоит пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе и другой физической активностью, которая способствует укреплению иммунитета. Но при этом помните, что весна — это период начала цветения, которое может вызывать аллергические реакции, особенно если у человека есть к этому предрасположенность», — отметила врач.

Эксперт сообщила, что во второй и третьей декадах апреля начинают цвести береза, тополь, ива, клен, вяз, осина, которые могут вызывать сезонную аллергию.

«К ее симптомам можно отнести заложенность носа, насморк, чихание, нарушение обоняния, покраснение глаз и слезоточивость (конъюнктивит), кашель, удушье, зуд и кожные высыпания, усталость, раздражительность. Симптомы могут проявляться с разной интенсивностью в любом возрасте. Если вы обнаружили у себя вышеперечисленные симптомы, необходимо вовремя обратиться на прием к врачу аллергологу-иммунологу для проведения диагностики и получения правильной терапии», — заключила Бурнацкая.

4 апреля врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, страдающим аллергией, как защититься от «пыльцевых бурь» весной. Врач призвал пользоваться метеорологическими сайтами и картами, где есть вкладка «аллергия» с прогнозом на ближайшие три-четыре дня.