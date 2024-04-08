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В Москве понизили до минимума температуру в системе отопления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Температуру в городской системе отопления Москвы понизили до минимума в связи с теплой погодой. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты ПАО «МОЭК» перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции в связи с повышением средних температур воздуха.

«В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов. Это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», — приводит слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Чиновник отметил, что с точки зрения регулирования температуры межсезонье является самым сложным периодом, поскольку фиксируются значительные суточные колебания температуры наружного воздуха от минусовых показателей до плюсовых.

Бирюков добавил, что решение о завершении отопительного сезона будет принято в Москве в соответствии с погодными условиями, пишет «Москва 24».

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Ранее, 8 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал майское тепло в европейской части России на этой неделе. По его словам, температура воздуха, в том числе в Москве, будет на 7–8 градусов превышать норму многолетних значений. Такие показатели продержатся до четверга, 11 апреля, включительно. Такая погода соответствует второй половине мая.

1 апреля телеканал «360» сообщил, что в 16 городских округах Московской области в 2024 году построят новые котельные. Всего под надзором Главгосстройнадзора Подмосковья идут работы по возведению 117 объектов. Все строящиеся объекты инженерной инфраструктуры будут работать автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

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