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Вильфанд предрек майское тепло в европейской части России на этой неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал майское тепло в европейской части России на этой неделе.

В беседе с ТАСС в понедельник, 8 апреля, специалист рассказал, что температура воздуха, в том числе в Москве, будет на 7–8 градусов превышать норму многолетних значений. Такие показатели продержатся до четверга, 11 апреля, включительно. Такая погода соответствует второй половине мая.

По словам синоптика, это обусловлено переносом теплых воздушных масс из Атлантики. Будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Ночные температуры в течение недели составят порядка +10 градусов. Днем в понедельник, 8 апреля, ожидается до +17…+19 градусов, по области воздух прогреется до +21 градуса. Во вторник воздух в столице прогнозируется до +21 градуса, а в среду — до +23 градусов.

В четверг, 11 апреля, воздушные массы уже будут поступать из умеренных акваторий, однако воздух останется теплым, потому понижение температуры будет не ниже +15…+20 градусов, что примерно на 6 градусов выше нормы.

В пятницу, 12 апреля, воздушные массы начнут перемещаться с запада, станет больше облаков, пройдет небольшой дождь. На выходных столбики термометров снова опустятся, однако температура останется выше нормы на 3–4 градуса, пишет РИАМО.

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Также 8 апреля в Гидрометцентре России рассказали, что в столице будет юго-западный ветер, его скорость составит 6–11 м/с. Местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление ожидается в пределах 749 мм рт. ст., сообщает агентство городских новостей «Москва».

7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал июньское тепло в столице на этой неделе. Он заявил, что период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился и «апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы», отмечает телеканал «360». Уже в среду, 10 апреля, в городе столбики термометров покажут +23 градуса, пишет НСН.

В тот же день сайт aif.ru рассказал о погоде в столице на майских праздниках. В воскресенье, 28 апреля, ночью ожидается +7 градусов, днем — +16 градусов, будет облачно и дождливо. 29 апреля прогнозируются переменная облачность и дождь, температура воздуха будет колебаться от +6 до +13 градусов. 30 апреля и 1 мая также ожидают переменную облачность и осадки. Температура составит около +7 градусов и не поднимется выше +15 градусов. 2 мая в городе потеплеет до +8…+16 градусов, 3 мая будет облачно, а 4 мая местами будет светить солнце, но по-прежнему будет дождь. В воскресенье, 5 мая, дожди закончатся, будет чудесный солнечный день, воздух прогреется до +15 градусов.

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