Терапевт назвал пять неочевидных причин развития деменции

Мануальный терапевт, невролог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Андрей Черемухин 9 апреля перечислил в беседе с «Известиями» пять неочевидных причин развития деменции.

«Первая причина — отсутствие сна. Потребность во сне генетически определена. Во сне мозг не отключается, а даже наоборот начинает активнее работать. Его задача — обработать данные, полученные в течение дня, и собрать их в определенную структуру. Пока человек спит, объем мозговых клеток сокращается на 60%, убирая лишнее и восстанавливая работу нервной системы в целом. Согласно исследованиям, примерно в 15% случаев деменция прогрессирует у людей с недостатком сна. Из-за нарушенного режима появляется чрезмерная невнимательность, теряется концентрация и способность к обучению. Снижается общая продуктивность мозга», — сказал он.

Вторая причина — переработки. По словам эксперта, длительные рабочие смены провоцируют эмоциональное истощение: появляются беспокойство и тревожность. У многих возникают проблемы с памятью и концентрацией внимания. Дело в том, что во время переживаний разрушаются здоровые клетки головного мозга, из-за чего он становится более уязвимым.

«Третья причина — употребление вредной еды. Жирное мясо, колбасы, сосиски, сало, продукты с пальмовым и кокосовым маслами нельзя назвать полезными. Эти продукты — источник «плохого» холестерина, который приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и инсульту. Сладкое в избыточном количестве также негативно влияет на организм. По статистике, у людей с сахарным диабетом риск нарушения когнитивных функций выше по сравнению с другими», — отметил Черемухин.

По словам терапевта, сбалансированный и регулярный прием пищи сокращает риск ухудшения когнитивных функций почти в три раза. Такой рацион должен включать в себя рыбу, мясо, овощи и фрукты. Для полноценной работы мозга полезны «медленные» углеводы, которые отдают энергию размеренно и в полном объеме, — это крупы, орехи, бобовые, макаронные изделия из муки высшего сорта.

Дефицит воды также сказывается на функциях мозга. Ежедневная норма — не менее 2 л, добавил собеседник издания.

«Четвертая причина — одиночество. Хоть одиночество и не является клиническим заболеванием, оно может привести к нарушению сна, депрессии, когнитивным нарушениям. Ученые обнаружили связь между нахождением в одиночестве и накоплением бета-амилоида, связанного с развитием деменции и болезни Альцгеймера. Социальная изоляция повышает риск развития заболевания вдвое», — сказал эксперт.

И пятая причина — хронические заболевания.

«Игнорирование заболеваний нередко приводит к ухудшению функций памяти. Лишний вес, диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой, обменом веществ, органами дыхания, состоянием почек и печени связаны с когнитивными нарушениями. Рекомендуется находиться под регулярным наблюдением врача, следовать его рекомендациям, чтобы вовремя предупредить болезнь и не спровоцировать развитие деменции», — заключил Черемухин.

13 марта профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Ирина Рощина рассказала, что для здоровой работы мозга и хорошей памяти употребление в пищу красного мяса нужно сократить, но исключать его из диеты полностью нельзя из-за витаминов и минералов.