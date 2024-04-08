Автоэксперт предупредил о мошенничестве с недоливом бензина на АЗС

Недобросовестные сотрудники АЗС могут обманывать автомобилистов, недоливая топливо. К примеру, водитель мог заплатить за 20 л бензина, а получить только 19 л. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, сообщает «Российская газета» 8 апреля.

По словам автоэксперта, чтобы проверить, был ли обман при наливе горючего на АЗС, можно заливать топливо в канистру с заранее известным объемом.

Другой способ — выкатать топливо в баке до состояния «пусто», залить бензин и свериться с документацией на автомобиль в части объема бака. При этом погрешность составит около 10% из-за различных условий и на методики заправки — «под горловину» или «до щелчка», отметил он.

Тем не менее, по словам специалиста, сейчас случаи недолива топлива на АЗС в крупных городах встречаются крайне редко.

Ранее, 8 апреля, стало известно, что АвтоВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных автоматической трансмиссией. Партия таких машин составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года.

4 апреля технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал, что о неисправностях трансмиссии водители могут узнать по ряду признаков. Неисправная коробка передач может привести к полной остановке авто и дорогостоящему ремонту, отметил он.