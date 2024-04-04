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Автоэксперт назвал признаки скорой поломки коробки передач

Автоэксперт Пономарев: признаком скорой поломки КП является посторонний шум
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Чаще всего о неисправностях трансмиссии водители могут узнать по ряду признаков. Неисправная коробка передач может привести к полной остановке авто и дорогостоящему ремонту, предупредил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. Об этом 4 апреля сообщает «Российская газета».

Например, признаком скорой поломки механической КП является то, что не переключается передача. Еще одна вариация проблемы — передача переключается самопроизвольно. Другой негативный признак — при любом типе трансмиссии можно почувствовать посторонний шум от коробки, ощутимые «пинки» или рывки при работе на холодную, а также во время переключения режимов. Срочного обращения на СТО требует запах гари, который идет от трансмиссионного масла и утечки трансмиссионной жидкости.

«И самый очевидный сигнал о неисправности — включение сигнальной лампы «Проверить двигатель» на панели. В случае появления такого сообщения, на СТО необязательно выявят неисправность трансмиссии, но эта причина возможна. Особенно вероятно именно это, если автовладелец замечал и другие «симптомы» со стороны агрегата», — сказал Пономарев.

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Ранее, 4 апреля, стало известно, что средняя цена автомобилей с пробегом в I квартале 2024 года увеличилась по сравнению с IV кварталом 2023 года на 14,3% и достигла 800 тыс. рублей. Лидерами рынка среди брендов стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. На долю Lada пришлось 22% продаж на рынке авто с пробегом.

Накануне автоэксперт указал, что многие автовладельцы ошибаются, считая, что весной мыть машины бессмысленно. После зимы на автомобиле образуется налет, который вредит кузову, из-за чего посещать автомойки стоит регулярно, посоветовал он.

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