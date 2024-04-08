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Путин поручил создать родительский комитет в рамках конкурса «Это у нас семейное»

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов поручил до 1 августа сформировать всероссийский родительский комитет в рамках конкурса «Это у нас семейное». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Минпросвещения России совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» и другими заинтересованными организациями сформировать в рамках проведения Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» всероссийский родительский комитет (совет) и осуществлять координацию его деятельности», — говорится в сообщении.

Доклад главе государства должен быть представлен до 1 августа 2024 года, далее — один раз в полгода.

Путин заявил, что в конкурсе «Это у нас семейное» приняли 600 тыс. человек

Ранее, 23 января, глава государства сообщил, что 600 тыс. человек приняли участие в конкурсе «Это у нас семейное», его формат оказался удачным. На встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов он отметил, что работа конкурса основана на сплачивании семей.

21 декабря 2023 года стало известно, что участниками конкурса стали более 585 тыс. человек, или свыше 100 тыс. семейных команд. В топ регионов по числу участников вошли Москва (8,6%), Московская область (5,6%), Краснодарский край (4,2%).

Ранее, 22 ноября, Путин объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.

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