Путин назвал удачным формат конкурса «Это у нас семейное»

600 тыс. человек приняли участие в конкурсе «Это у нас семейное», его формат оказался удачным, заявил во вторник, 23 января, президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«[Конкурс] вызвал большой интерес, потому что формат оказался удачным: все поколения участвуют семейные. Вся работа этого конкурса основана на том, что семью сплачивает», — заявил глава государства.

21 декабря стало известно, что участниками конкурса стали более 585 тыс. человек или свыше 100 тыс. семейных команд. В топ регионов по числу участников вошли Москва (8,6%), Московская область (5,6%), Краснодарский край (4,2%), Санкт-Петербург (3,7%), Свердловская область (3,3%), Республика Башкортостан (2,9%), Самарская область (2,6%), Нижегородская область (2,3%), Челябинская и Иркутская области (по 2,2%).

В преддверии Года семьи в России проходит конкурс «Это у нас семейное», о запуске которого президент России объявил 1 сентября. Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер».

22 ноября Путин объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.