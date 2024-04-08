Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 26
Количество пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Кинельском районе Самарской области выросло до 26, сообщает 8 апреля минздрав региона.
«Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.
ДТП с автобусом SCANIA произошло ранее в этот день на автодороге Урал — Муханово. По данным региональной ГИБДД, водитель автобуса выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил съезд транспортного средства с дороги. От полученных травм два пассажира скончались на месте аварии.