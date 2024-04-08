Два человека погибли в перевернувшемся автобусе в Самарской области
Два человека погибли и еще как минимум 10 пострадали в ДТП с участием автобуса в Кинельском районе Самарской области. Об этом сказано в Telegram-канале ГИБДД по региону в понедельник, 8 апреля.
«Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов по предварительны данным следует, что водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26-м км автодороги «Урал —Муханово», выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.
Два пассажира скончались на месте от полученных травм. По прибытии скорой помощи еще 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте аварии работают сотрудники МВД РФ, руководство областной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее, 1 апреля, в Ярославской области при столкновении скорого поезда и рейсового автобуса погибли восемь человек. Сообщалось, что причиной случившегося стал выезд автобуса на регулируемый переезд перед приближающимся пассажирским поездом, машинист которого пострадал при столкновении.