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Украинские чиновники допустили частичную эвакуацию Харьковской области

Киев планирует вывезти людей из двух районов Харьковской области
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Фото: AP Photo/Hanna Arhirova
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Примыкающие к границе с Россией Богодуховский и Харьковский районы Харьковской области Украины могут быть эвакуированы, допустил 7 апреля глава региональной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада».

«Сейчас мы рассматриваем вопрос по северу нашей территории ― это Харьковский район и непосредственно Богодуховский район, золочевское направление так называемое», ― заявил чиновник.

По словам Синегубова, из этих районов уже эвакуированы дети, однако власти планируют провести дополнительную проверку.

В данный момент в Купянском районе завершена начавшаяся в прошлом году принудительная эвакуация из 18 населенных пунктов. Тем временем из 47 населенных пунктов четырех общин района эвакуация продолжается, сообщил Синегубов.

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В марте украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут не в состоянии осуществлять защиту Харькова, если им не удастся оттеснить силы российских военных. Он посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации. По его словам, люди получат сигналы от военных, что можно вернуться домой, когда город будет под защитой.

2 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что городская администрация подготовила план эвакуации местных жителей, однако в нем пока нет необходимости. Чиновник отметил, что в городе проживают порядка 1,3 млн жителей, которые находятся в далеком от паники состоянии.

За день до этого Терехов говорил в интервью, что в городе разрушена практически вся критически важная энергетическая инфраструктура. Это произошло в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности Вооруженных сил РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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