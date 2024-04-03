Мэр Харькова сообщил о наличии плана эвакуации местного населения

Власти украинского Харькова подготовили план эвакуации местных жителей, однако в нем пока нет необходимости, заявил 2 апреля мэр Игорь Терехов.

«Я считаю, что на сегодняшний день не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Мы имеем опыт <...>, мы верим в ВСУ (Вооруженные силы Украины. ― Ред.) и считаем, что о массовой эвакуации не нужно говорить», ― цитирует Терехова городской портал «Думка».

Мэр Харькова отметил, что в городе проживают порядка 1,3 млн жителей, которые находятся в далеком от паники состоянии.

«Люди спокойно работают, люди ходят на работу, ходят по магазинам. У нас открыты и магазины, и аптеки, и автозаправочные станции, и рынки — всё необходимое для того, чтобы люди жили и работали», — добавил Терехов.

В марте украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут не в состоянии осуществлять защиту Харькова, если им не удастся оттеснить силы российских военных. Он посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации. По его словам, люди получат сигналы от военных, что можно вернуться домой, когда город будет под защитой.

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов говорил в интервью о том, что в городе разрушена практически вся критически важная энергетическая инфраструктура. Это произошло в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности Вооруженных сил РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.