Фицо допустил наказание Западом Словакии за избрание Пеллегрини президентом
Победа социал-демократа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии может обернуться наказанием страны со стороны Запада, заявил премьер-министр Роберт Фицо.
«Нам необходимо учитывать и [возможное] наказание Запада за то, что мы избрали Петера Пеллегрини, а не [его соперника на выборах, представителя либеральной оппозиции] Ивана Корчока, который бы без колебаний проводил словацкие батальоны на Украину», ― заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, запрещена в России).
Фицо напомнил, что в результате победы социально-демократической партии на парламентских выборах в Словакии осенью 2023 года ее исключили из Партии европейских социалистов. Премьер подчеркнул, что коллеги из Евросоюза не разделяют стремление сторонников партии «Голос ― социальная демократия» Пеллегрини прекратить поддержку Киева оружием и деньгами.
«Я бы не удивился, если бы Еврокомиссия исключительно по политическим соображениям и из-за результатов президентских выборов приостановила нам выплаты из фондов [Евросоюза]», ― резюмировал Фицо.
Пеллегрини официально победил в президентской кампании с 53,12% голосов. За него проголосовали 1 409 255 человек, второе место с 46,87% голосов в президентской гонке занял экс-министр иностранных дел Иван Корчок, которого поддержали 1 243 709 избирателей.
После победы Пеллегрини, представляющий партию «Голос ― социальная демократия», которая входит в правящую коалицию, заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине.
6 апреля экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек заявлял, что страны коллективного Запада опасаются победы в президентских выборах в Словакии Пеллегрини из-за его национальных интересов.