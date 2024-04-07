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Дерматовенеролог рассказала о клещах, живущих на лице у 90% людей

Дерматовенеролог Зубова: у 90% людей на лице обитают клещи
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Фото: Global Look Press/Pascal Deloche/GODONG
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На лице у 90% людей живут клещи, но чаще всего они никак не влияют на его жизнь. Однако иногда они могут вызывать зуд, раздражение и провоцировать демодекоз. Об этом заболевании ко Дню дерматовенеролога 7 апреля рассказала «Известиям» врач-дерматовенеролог Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Анастасия Зубова.

Она отметила, что небольшие клещи, которые называются демодекс (demodex) могут быть в волосяном фолликуле. У людей демодекс встречается на лице, особенно на лбу, щеках, по бокам носа, ресницах и наружных ушных каналах. Иногда это вызывает состояние демодекоза.

«Клещ Demodex относится к условно-патогенным организмам: он есть практически у 90% людей и входит в состав нормального микробного биоценоза кожи лица. Существуют два вида таких клещей: Demodex follicullorum чаще локализуются в бровях и ресницах, и куда реже в волосах на теле или голове. Demodex brevis преимущественно находятся в сальных железах кожи лица, но могут быть и на спине, шее, груди или других участках кожи», — объясняет врач.

В случае, если биоценоз нарушается, клещ может начать активно размножаться. Это происходит после различных кожных заболеваний, а также после использования местных гормональных мазей. Кроме того, на распространение демодекоза влияет нарушение в работе систем организма, эндокринной, нервной или сосудистой систем, патологии обменных процессов и заболевания ЖКТ.

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Для того, чтобы поставить диагноз необходимо обратиться к врачу- дерматовенерологу, который сделает это на основании анамнеза или обнаружения клеща в соскобах кожи.

При этом Зубова отмечает, что обнаружение демодекса само по себе не требует оказания медпомощи. Важно воздействовать на основные заболевания, усугубляющие его, поэтому терапия будет зависеть от диагноза.

В качестве профилактики специалист порекомендовала использовать мягкий шампунь, а лицо умывать два раза в день мягким очищающим средством. Также в целях профилактики можно использовать мягкие отшелушивающие средства для удаления омертвевших клеток кожи.

Ранее, 3 апреля, эксперт лаборатории «Гемотест», врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал «Известиям», почему на щеках, носу и подбородке время от времени возникают прыщи и как предотвратить их появление. В частности, он отметил, что В 80% случаев предрасположенность к появлению прыщей обусловлена генетическими особенностями человека.

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