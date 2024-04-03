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Врач рассказал, откуда берутся прыщи и как от них избавиться

Врач Иванов: сидячий образ жизни способствует появлению прыщей
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Фото: Global Look Press/Custom Medical Stock Photo
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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-дерматовенеролог Роман Иванов в среду, 3 апреля, рассказал «Известиям», почему на щеках, носу и подбородке время от времени возникают прыщи и как предотвратить их появление.

По его словам, прыщи или угри (акне) возникают при воспалении и закупорке сальных желез, которые вырабатывают кожное сало (себум). Оно необходимо для увлажнения поверхности кожи и дополнительной защиты от микробов и ультрафиолетового излучения. В норме себум довольно жидкий (как растительное масло) и беспрепятственно выходит на поверхность кожи.

«Но если его вырабатывается слишком много, он густеет до консистенции воска и перекрывает устье сальной железы, образуются открытые («черные точки») или закрытые комедоны (беловатые бугорки). В результате воспалительного процесса на месте закупоренного устья сальной железы развивается папула — красноватая болезненная припухлость, которую обычно и называют прыщом. После чего из папул формируются пустулы — красные бугорки с беловатой головкой, заполненные гноем. Чаще всего воспалительные элементы появляются в местах, где больше всего сальных желез: на лбу, носу, подбородке, щеках, плечах и верхней части спины», — пояснил он.

В 80% случаев предрасположенность к появлению прыщей обусловлена генетическими особенностями человека. У кого-то неприятные высыпания появляются редко, а кому-то приходится лечить угревую сыпь годами. Еще одна распространенная причина образования прыщей — гормональная перестройка организма, из-за которой меняется консистенция кожного сала, объяснил специалист.

«Именно поэтому с высыпаниями на лице чаще всего сталкиваются подростки, у которых в период роста резко повышается количество мужских половых гормонов (это происходит и у мальчиков, и у девочек). Гормоны провоцируют усиленное выделение себума, и в результате образуются прыщи. Кроме того, такие высыпания нередко появляются у женщин во время менструации — это тоже результат работы гормонов. Полностью решить проблему акне, которая возникает в таком случае, самостоятельно сложно, требуется консультация и лечение у гинеколога и эндокринолога. Но, как правило, высыпания акне исчезают, когда гормональный фон удается скорректировать или он с возрастом приходит в норму», — отметил Иванов.

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По его словам, улучшить ситуацию помогает соблюдение правил здорового образа жизни и тщательный уход за кожей. Необходимо рационально питаться, избегать стрессов, чаще бывать на свежем воздухе. Кожу обязательно нужно тщательно очищать и увлажнять специальными средствами аптечной дерматокосметики. Чтобы подобрать нужные средства по уходу за лицом, стоит обратиться к дерматологу.

«Высыпания также может спровоцировать неправильный уход за кожей. Например, люди с жирной кожей, которые чаще сталкиваются с прыщами, порой пытаются решить эту проблему самостоятельно с помощью частого умывания и использования подсушивающих средств. Но это, наоборот, приводит к гиперсекреции желез, в результате высыпаний становится еще больше. Количество высыпаний может увеличиться, если человек редко бывает на свежем воздухе, ведет сидячий образ жизни, неправильно питается — в его рационе слишком много жирной и сладкой пищи, а также молочной продукции и мало овощей, фруктов и зелени», — добавил специалист.

Чтобы понять, из-за чего возникают высыпания и как их лечить, необходимо обратиться к врачу-дерматологу, который сможет выяснить причину акне и прописать адекватную терапию. По его словам, обычно заболевание лечат комплексно, пациенту назначают препараты для приема внутрь (антибактериальные препараты, изотретиноин, при гормональных сбоях — гормональные средства) и наружные средства.

«Не стоит лечить заболевания без контроля врача, самостоятельно подбирать средства и особенно выдавливать прыщи. Во-первых, есть риск занести в процессе в микроранку инфекцию. Во-вторых, высока вероятность формирования рубцов. Кроме того, при процессе самостоятельного удаления элементов акне можно спровоцировать более сильное и сложное в лечении воспаление с образованием болезненных узлов», — подытожил эксперт.

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