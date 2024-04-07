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Макгрегор посоветовал США перестать вторгаться в другие государства

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США нужно перестать вторгаться в другие страны
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Фото: Global Look Press/US Joint Staff
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Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в воскресенье, 7 апреля, посоветовал Соединенным Штатам Америки перестать вторгаться в другие государства.

«Мы должны прекратить вторгаться в чужие страны и пытаться заставить людей стать такими же, как мы», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

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Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в США обнародовали архивы с обещаниями НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ. Бывший генеральный секретарь альянса Манфред Вернер во время встречи с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году был нацелен на выстраивание взаимовыгодных отношений с Москвой. Он был уверен, что стабильная обстановка в России положительно скажется как на взаимоотношениях Москвы и альянса, так и на ситуации внутри стран — участниц НАТО.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия ответит на любую угрозу безопасности, которая поступит со стороны НАТО в ее адрес. Так он высказался в ходе интервью, приуроченного к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что сейчас в доктринальных документах НАТО Россия названа одной из основных угроз. Дипломат подчеркнул, что в таких условиях нельзя надеяться на договоренности. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина — лишь антироссийский инструмент для достижения этой цели.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля предупреждал, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс решит отправить своих военных на Украину.

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