Подполье обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА под Одессой

В Одесской области пророссийское подполье, ликвидировав электрический распределительный щит, обесточило военную часть украинской армии в поселке Авангард и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Хлебодарском. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света», — поделился он с «РИА Новости».

Лебедев уточнил, что основной целью было обесточивание военной части и цеха, где происходит создание дронов.

Ранее, 4 апреля, российские военные нанесли удар по танковому училищу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, где находились иностранные танки и западные инструкторы. Под удар попал также Мерефянский механический завод в городе Мерефа неподалеку от Харькова.

До этого, 1 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе разрушена практически вся критически важная энергетическая инфраструктура в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности Вооруженных сил (ВС) РФ, ситуация для отрасли тяжелая. Сроки восстановления энергоснабжения пока неизвестны, отметил мэр.

22 марта в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу (ВПК), железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.