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Врач назвала приводящие к потере аппетита заболевания

Диетолог Игнатикова объяснила опасность сниженного аппетита
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Фото: Flickr.com/Fox valley Institute
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Нарушения аппетита и отсутствие чувства голода могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в интервью радио «Спутник» в воскресенье, 7 апреля.

По ее словам, к потере аппетита могут вести депрессия и тревожность. Однако чаще всего такой симптом указывает на неправильную работу желудочно-кишечного тракта.

«Например, гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, дисфункция желчевыводящих путей, хронический панкреатит и другие заболевания системы пищеварения», — сообщила она.

Также отсутствие чувства голода появляется при пневмонии или пиелонефрите.

Другой случай — проблемы с особыми механизмами адаптации.

«Когда человек болен, он большую часть энергии расходует на борьбу с недугом. Организм старается тратить меньше энергии на переваривание пищи, поэтому во время болезни снижается аппетит и даже возникает отвращение к еде или к определенным вкусам», — объяснила диетолог.

Она подчеркнула, что отказа от еды лучше не допускать, тем более во время болезни. Игнатикова порекомендовала употреблять легкоусвояемую пищу небольшими порциями. Кроме того, нужно следить за периодичностью приемов пищи: промежутки не должны превышать шесть часов.

«Это вареная, тушеная еда, блюда на пару. В любом случае пища должна быть сбалансированной и включать все необходимые белки, жиры и углеводы», — дополнила врач.

Однако если сниженный аппетит сохраняется на протяжение более двух недель, нужно обратиться к специалисту, резюмировала она.

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Ранее, 1 апреля, психолог по расстройствам пищевого поведения, эксперт сервиса здоровых готовых рационов с доставкой Grow Food Ксения Забатурина рассказала, что стресс оказывает значительное влияние на пищевые привычки: кто-то становится склонен к перееданию, а другие, напротив, теряют аппетит. В таких случаях она порекомендовала заранее запланировать свои приемы пищи, включая полноценные завтраки, обеды, ужины и перекусы.

Перед этим, 25 января, врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Евгения Пальченко предупредила, что повышенный аппетит может привести к избыточному весу и плохому самочувствию. Причинами повышенного аппетита могут оказаться обезвоживание, нерегулярный режим питания с большими перерывами в приемах пищи, употребление большого количества легкоусвояемых углеводов и/или недостаточного количества белков и жиров в рационе, объяснила она.

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