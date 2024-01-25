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Врач рассказала об опасности повышенного аппетита

Эндокринолог Пальченко: неконтролируемые приемы пищи опасны
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Фото: Global Look Press/ imago stock&people
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Повышенный аппетит может привести к избыточному весу и плохому самочувствию. В чем могут быть причины повышенного аппетита, какие продукты могут повысить чувство голода и почему неконтролируемые приемы пищи опасны, «Известиям» 25 января рассказала врач-эндокринолог ИНВИТРО-Урал Евгения Пальченко.

Определения «голод» и «повышенный аппетит», по словам специалиста, проявляются по-разному. Голод — это нормальная реакция организма, которая сигнализирует о потребности в питательных веществах и энергии, и возникает через три-четыре часа после последнего приема пищи. А повышенный аппетит — это нарушение пищевого поведения, проявляющееся постоянным желанием и потребностью что-нибудь съесть. То есть, если после приема пищи не наступило насыщение или оно было кратковременным, это говорит о том, что есть либо проблемы со здоровьем.

«Повышенное чувство голода имеет как физиологические причины, так и связанные с различными заболеваниями, в том числе психологическими. Примеры физиологических причин: обезвоживание, нерегулярный режим питания с большими перерывами в приемах пищи, употребление большого количества легкоусвояемых углеводов и/или недостаточного количества белков и жиров в рационе, низкокалорийные диеты, а также недостаточный сон и грубые нарушения биоритмов организма, например, работа в ночные смены. У женщин возможен физиологически повышенный аппетит во вторую фазу менструального цикла, а также в период беременности», — пояснила врач.

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Патологии, которые часто сопровождает повышенный аппетит — сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, гельминтозы, заболевания желудка, а также часто встречаемые дефициты витаминов и минералов также могут приводить к повышению аппетита. Большую долю занимают заболевания, сопровождающиеся изменением эмоционального состояния и настроения (депрессия), различные нарушения пищевого поведения (булимия, анорексия), добавила эндокринолог.

«К перечню продуктов, которые способны вызывать повышение аппетита, относят различные сладости и батончики, которые лишь на незначительное время удовлетворят чувство голода, выпечка, фруктовые соки, специи и соусы, фаст-фуд, алкогольные напитки, жевательные резинки, а также фрукты с большим содержанием кислот, например яблоки — они раздражают слизистую оболочку желудка и увеличивают выработку желудочного сока, пищеварительных ферментов, что способствует быстрому наступлению чувства голода», — уточнила Пальченко.

Самой частой причиной появления повышенного аппетита у женщин репродуктивного возраста является изменение гормонального фона перед менструацией. В этот период может усиливаться нервозность, раздражительность, нарушаться сон и, как следствие, усиливаться тяга к сладкому или другим быстрым углеводам, что повышает общую калорийность рациона.

«Частое употребление большого количества простых углеводов и высококалорийной пищи повышает риск развития нарушений углеводного обмена, а не выявленная и не контролируемая гипергликемия (повышение уровня глюкозы в крови) может привести к развитию сахарного диабета. В группе риска находятся прежде всего люди с уже имеющимися нарушениями метаболизма, инсулинорезистентностью, ожирением», — резюмировала специалист.

18 января врач-терапевт, гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала, что имбирный чай, в составе которого главным ингредиентом является корень имбиря, содержит витамины С, В1, В2, А, эфирные масла и аминокислоты лейцин, лизин, валин, треонин, триптофан и фенилаланин. Благодаря такому составу он поддерживает работу головного мозга, обладает тонизирующим, противовоспалительным и антиоксидантным свойствами.

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