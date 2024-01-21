Короткий путь: почему мужчины живут меньше женщин

По данным Минздрава, продолжительность жизни в целом увеличивается, но разница по этому показателю между мужчинами и женщинами сохраняется. Слабый пол в среднем живет на 9–10 лет дольше сильного. «Известия» разбирались, что мужчины делают не так и как изменить свой образ жизни, чтобы по этому важному показателю попытаться догнать женщин.

С точки зрения психиатра

Даже специалисты не могут однозначно ответить на вопрос, почему женщины живут дольше мужчин — причин много. Врач-психиатр, психотерапевт «Медси» Кристина Вирт подчеркивает, что с точки зрения психиатрии и психологии факторы, влияющие на эту разницу, нелинейны и неоднозначны. В частности, могут играть роль особенности темперамента и социальные гендерные роли.

Заведующая лабораторией общей гериатрии и отделением амбулаторной гериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доцент кафедры болезней старения Наталья Шарашкина отмечает, что гендерный разрыв в продолжительности жизни связан с высокой мужской смертностью, обусловленной разными факторами, в том числе наличием более высокого бремени сопутствующих заболеваний. Речь идет о проблемах с системой кровообращения, инфекционных и паразитарных болезнях, онкологии.

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Мужчины больше, чем дамы, заняты в отраслях с повышенным риском, да и хобби часто выбирают соответственные. Играют роль так называемые поведенческие факторы смертности — недостаточный уровень физической активности, лишний вес и ожирение, а также вредные привычки — алкоголь и курение , подчеркивает гериатр. Несмотря на всё это, мужчины относятся к своему здоровью более пренебрежительно, чем дамы. Они реже обращаются за медицинской и психологической помощью.

— Многие психические расстройства чаще встречаются у мужчин. Эти заболевания связаны как с повышением риска суицида, так и с повышенным риском опасного поведения. Кроме того, аддиктивные расстройства больше характерны для мужского населения , — разъясняет Кристина Вирт.

Однако, с точки зрения эксперта, влияние психических расстройств на продолжительность жизни опять же не прямолинейно. Играет роль само заболевание, наличие тех или иных генов, окружающая среда.

— У женщин чаще встречаются гены, влияющие на развитие расстройств аутистического спектра. При этом аутизм больше встречается у мужчин. Возможно, женский организм имеет некие защитные факторы от подобного вида расстройств. Но это предположение требует дополнительных исследований , — рассуждает Вирт.

А вот риск развития депрессии у женщин выше, чем у мужчин, что связано с гормональными факторами. Он увеличивается в пубертатном периоде, а также во время беременности, после родов, в предклимактерическом и постклимактерическом периодах.

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Виноваты гены

Что же толкает мужчин на риск и безрассудность, а также вынуждает сводить счеты с жизнью? Некоторые моменты можно объяснить особенностями строения и функциями головного мозга. Именно от главного органа зависят когнитивные и поведенческие различия, подчеркивает гериатр. Например, мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс.

— Исследования на гиппокампе — участке, ответственном за эмоции и память — показали, что мужчины легче, чем женщины, переносят ситуацию острого стресса. Однако в ситуации хронического стресса наблюдалась обратная реакция — мужчины переносили затяжной стресс намного тяжелее , — комментирует Наталья Шарашкина.

Этим отчасти можно объяснить популярные «мужские» заболевания — инфаркты и инсульты. От хронического стресса повышается артериальное давление, что и провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Сначала сделать, а потом подумать — это тоже про мужчин. И такое поведение можно объяснить с точки зрения науки. По словам гериатра, благодаря префронтальной коре головного мозга человек ставит цели, планирует высказывания и поступки. Эта область у женщин больше по размерам и быстрее созревает, чем у мужчин. Поэтому представительницы слабого пола обычно успевают обдумывать предстоящие поступки. И это тоже в ряде случаев способно сберечь жизнь и здоровье, тогда как мужскому полу свойственна сопряженная с риском импульсивность .

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— Контакты между нервными клетками мозга тоже формируются гендерно. У женщин преобладают связи между полушариями, а взаимодействие нейронов у мужчин лучше организовано внутри каждого из полушарий. При обработке речевой информации мужчина использует одно полушарие, женщина — оба, поэтому двигательные и пространственные навыки лучше развиты у мужчин, а вербальные и интуитивные способности — у женщин, — продолжает Наталья Шарашкина.

Как правильно воспитывать мальчика

Возможно ли переломить ситуацию и хотя бы на несколько лет сократить разницу в продолжительности жизни между полами? Практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева считает, что для этого прежде всего следует с детских лет заботиться о здоровье — заниматься спортом, поддерживать здоровую атмосферу в семье. Важный момент — взаимоотношения мальчика с матерью. Доброжелательная, любящая, мудрая женщина сумеет вовремя отпустить своего ребенка в самостоятельную жизнь, наполнит его положительными эмоциями. Холод, равнодушие и придирки не способствуют укреплению физического и психического здоровья.

Специалисты не исключают влияние на продолжительность жизни женских и мужских гормонов. Считается, что тестостерон наделяет мужчину склонностью к борьбе, стремлением к преодолению трудностей, страстным желанием одержать победу и достигнуть наилучших результатов, а это зачастую связано с риском.

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— С незапамятных времен мужчинам надо «добывать мамонта», бороться за женщину, обеспечивать безопасность семьи. И если что-то не получается или дело движется слишком медленно, то эмоционально это сложно для мужчины, особенно если ему не с кем поделиться тревогой. Тогда в организме и происходят изменения, которые негативно сказываются на здоровье, — комментирует Гусева.

Отсутствие твердой родительской веры, скептическое отношение к способностям ребенка сильно влияют на психическую нагрузку и, как следствие, на физическое здоровье. Психолог подчеркивает: тем, у кого в детстве перед глазами был пример отца, добиться результата гораздо проще — они знают, как проявить себя. Важно также, чтобы мальчик знал, что родители верят в него, в то, что у него всё получится. Он видит в себе потенциал для выполнения поставленных задач.

— Если же мужчину воспитывают мама и бабушка, то попасть в правильное русло ему сложнее. Тем более что в детском саду и школе тоже работают практически одни женщины. Подросток, взрослея, порой не способен справиться с определенными внутренними противоречиями, плохо выносит нагрузку, к тому же от него постоянно чего-то требуют, — рассуждает Анна Гусева.

В этом случае для мальчиков особенно важны занятия спортом под руководством опытных тренеров, которые подают им пример.

Почему стареет мозг

Не остается сомнений в том, что фраза «берегите мужчин» не лишена смысла. Домочадцам следует заботиться о главе семьи, как это написано в тысячелетних трактатах, подчеркивает Анна Гусева. Если отец семейства здоров и наполнен любовью близких, то может продлевать свой род, работать с полной отдачей и заботиться о потомстве.

Психолог призывает отдавать должное эмоциональной разгрузке, помогающей мужчине расслабиться и поберечь ментальное здоровье. Поэтому представителям сильного пола так важно ходить на рыбалку, охоту или футбол, куда жены порой не желают отпускать мужей.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Анна Гусева подчеркивает, что мужчина должен и сам заботиться о себе и своей безопасности. И напоминает известное выражение: земля долго носит труженика и быстро проглатывает лентяя. Речь не только о физическом труде, но и об умственном.

— Активная мозговая деятельность продлевает жизнь, помогает держать организм в тонусе, замедляет процессы старения. Клетки мозга находятся в тесной связи со всеми органами и системами. Мозг нуждается в постоянной тренировке , — продолжает эксперт.

По словам Гусевой, если человек решает нестандартные задачи, учит иностранные языки, запоминает формулы, то нейронам головного мозга приходится постоянно прокладывать новые дорожки для импульсов, из которых формируются нейронные сети. Именно количество этих сетей определяет интеллект человека.

— А вот при выполнении стереотипных привычных задач новые сети не формируются. Нейрофизиолог Наталья Бехтерева говорила, что если деятельность далека от стереотипов, то мозг работает в полную силу и живет полноценной жизнью. Ему, как и другим органам, нужно работать, чтобы оставаться здоровым, — комментирует Анна Гусева.

Эксперт обращает внимание на то, что мозг детей, не получивших достаточное количество раздражителей, не может развиваться как следует.

Еще один момент, мешающий физическому здоровью мужчины, — страх перемен и стагнация. Для женщины саморазвитие не прекращается после процесса вынашивания ребенка и периода кормления. Мамы отводят детей в детский сад, учат их читать, придумывают игры, выходят на работу после декрета, наверстывая годы «сидения дома», вспоминают школьную программу, когда малыши идут в первый класс. Поэтому чаще всего о стагнации речи быть не может.

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— Биологическая задача мужчины — это дать жизнь как можно большему количеству детей. Некоторые отцы, выполнив свою задачу, фактически останавливаются в развитии. Если же мужчина понимает, что о семье нужно заботиться, создавать безопасность, в том числе и финансовую, заниматься с детьми, то он начинает снова расти интеллектуально и развиваться физически, — разъясняет эксперт.

Продукты молодости

В целом и для мужчин, и для женщин важен симбиоз физического здоровья, разума, эмоций и творчества, подчеркивает психолог. И если не забывать об этом, то продолжительность жизни будет расти.

— Физическая активность не должна останавливаться с годами. Особенно важен большой объем естественных движений — ходьба, уборка, домашние дела. Даже среди пожилых людей с хроническими заболеваниями такая активность дает значимое снижение смертности и увеличение продолжительности жизни, — комментирует Наталья Шарашкина.

Врач отмечает плюсы здорового питания. Абсолютное большинство долгожителей, по наблюдениям геронтологов, мало едят.

— Чем меньше калорий употребляет человек, тем больше у него шансов на долгую жизнь. Основные продукты, которые можно назвать геропротекторами (защищающими от старости), — это ягоды, овощи, орехи, оливковое масло, шоколад, бобы, рыба, цельнозерновые , — подсказывает гериатр.

Мужчинам стоит задуматься об отказе от вредных привычек. По данным гериатров, употребление алкоголя в больших дозах укорачивает жизнь в среднем до 10 лет .

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Проходите ежегодное обследование и вакцинацию, скрининг на онкологические заболевания. Важно знать свой индекс массы тела, а после 60 лет следить за риском падений и переломов и за плотностью костной ткани. Держите под контролем уровень холестерина и глюкозы в крови, наблюдайте за артериальным давлением, — советует Наталья Шарашкина.

Важнейший фактор, с точки зрения гериатров, — умственная и творческая активность, а также поддержание социальных связей.

— В 2019 году Европейская ассоциация здоровья пришла к выводу, что люди, нашедшие себя в любимом деле, живут гораздо дольше, чем те, кто всю жизнь задействован совсем не в той сфере, о которой когда-то мечтал , — рассказывает Наталья Шарашкина.

Психолог также считает важным аспектом творчество. Если первая часть жизни — это физическое развитие, а потом идет интеллектуальное и эмоциональное, то потом человеку просто необходима творческая составляющая: что-то создавать, организовывать, мастерить. Многие мужчины-долгожители — творческие люди.