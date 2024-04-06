Путин подписал закон о запрете увольнять вдов участников СВО в течение года
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям в течение года увольнять жен погибших участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Документ появился 6 апреля на портале официального опубликования правовой информации.
«Расторжение трудового договора с супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившим) в повторный брак, по инициативе работодателя не допускается в течение одного года с момента гибели (смерти) ветерана боевых действий», — говорится в документе.
Новый закон вносит изменения в главу 41 Трудового кодекса РФ.
Ранее, 30 января, в Государственную думу внесли законопроект, дающий льготы женам погибших и пропавших без вести участников СВО, даже если брак официально заключен не был. Право на льготы дадут отношения с погибшим военным, где он исполнял роль супруга и кормильца.
Путин 26 января поручил правительству РФ до 1 апреля текущего года внести изменения в законы, которые наделяют статусом ветерана боевых действий тех участников СВО, которые участвовали в ней без контракта. Также президент дал поручение перечислять выплаты родственникам погибших военных в течение трех месяцев с даты подачи такого заявления.
Во время встречи 6 января с семьями погибших на СВО военных президент заверил их, что государство окажет им всестороннюю поддержку, и представители всех органов власти на любом уровне должны показывать родственникам погибших бойцов, что власти не оставили их и готовы в любой момент прийти на помощь.