Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T производства Франции и Италии в районе Харькова. Об этом 6 апреля сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в районе города Харьков уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что российские бойцы нанесли поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 205 дронов украинской армии, а также французскую управляемую авиабомбу Hammer и шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».

В этот же день в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли более 470 бойцов на донецком направлении. Там подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям украинской армии в нескольких населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне в ведомстве рассказали, что авиация и средства ПВО ВС РФ за неделю уничтожили два истребителя Су-27 и один МиГ-29 воздушных сил Украины. Также были сбиты пять авиабомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган» и 1119 беспилотников ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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