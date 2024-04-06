ВСУ потеряли более 470 военнослужащих на донецком направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 470 бойцов на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям <...> ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Российской армией были отражены две атаки штурмовых групп ВСУ недалеко от Раздоловки в ДНР. Также украинская сторона потеряла две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, четыре 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира». Также ВСУ лишились полевого склада боеприпасов, уточнили в министерстве.

Ранее в этот день сообщалось, что солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ поразили пять лодок украинской армии в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Днепр» Романа Кодряна, на херсонском направлении подразделения группировки продолжали оборонять левый берег реки, нанося огневые удары по объектам, технике и артиллерии украинской армии на правом берегу.

В Минобороны уточнили, что потери ВСУ там составили до 30 военных, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, гаубицы M777, Д-20 и Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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