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ВС РФ за неделю сбили два Су-27 и один МиГ-29 Воздушных сил Украины

Минобороны: ВС РФ за неделю сбили два Су-27 и один МиГ-29 Воздушных сил Украины
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской армии за неделю уничтожили два истребителя Су-27 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили 5 апреля в Минобороны РФ.

Также за неделю авиация и ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ сбили пять авиабомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган» и 1119 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, с 31 марта по 5 апреля три украинских Су-25 были поражены на аэродроме базирования.

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении министерства.

Всего с начала проведения спецоперации по защите Донбасса было уничтожено 583 самолета и 270 вертолетов ВСУ, а также более 18 тыс. украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ

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1 апреля Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили украинский Су-27 в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики. Кроме того, на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике 60-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ.

До этого, 31 марта, сообщалось, что ВС РФ уничтожили три самолета Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Также были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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