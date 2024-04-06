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Диетолог предупредила об опасности передозировки витамина С

Диетолог Соломатина: избыточные дозировки витамина С могут привести к атеросклерозу
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Фото: Global Look Press/Alexander Legky
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Витамин С является крайне необходимым для здоровья, однако его переизбыток в организме может быть опасен не меньше, чем недостаток. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» в пятницу, 5 апреля.

Она объяснила, что при избытке этого витамина он может начать действовать как свободный радикал. Это значит, что здоровые клетки организма будут уничтожаться. Избыточные дозировки этого вещества могут привести к атеросклерозу или спровоцировать мочекаменную болезнь.

«Кроме того, избыток витамина C во время беременности может негативно повлиять на развитие плода. Слишком большое количество этого вещества может нанести вред кормящим мамам и младенцу. Этой группе женщин очень опасно самостоятельно назначать себе витамин С», — пояснила специалист.

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Ранее о вреде витамина С также рассказывала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина во Всемирный день витамина С, 4 апреля. Она посоветовала не употреблять это вещество натощак людям с заболеваниями желудка, повышенной кислотностью и наличием аллергической реакции. Кроме того, витамин С способствует сгущению крови, поэтому не следует превышать его нормы людям с тромбофлебитом.

В декабре 2023-го из результатов опроса, проведенного СБЕР ЕАПТЕКА совместно с медиахолдингом Rambler&Co, стало известно, что более 70% россиян не осведомлены о существовании каких-либо ограничений при приеме витамина С. Только 12% опрошенных знают о несовместимости его с другими витаминами, в частности с B1, B12 и медью. 16% уверены, что витамин С сочетается со всеми остальными.

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