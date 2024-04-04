Врач рассказала об опасности витамина С

4 апреля, во Всемирный день витамина С, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина рассказала «Известиями» о том, кому стоит ограничить его употребление.

«Витамин С — один из самых важных и необходимых витаминов для организма человека. Он участвует в процессах кровеносной системы и защищает иммунную систему от вредных бактерий, вирусов, инфекций, также участвует в обменных процессах организма; способствует выработке коллагена, повышает упругость клеток кожи и благотворно влияет на нервную систему. Всё это делает витамин С необходимым для здоровья и красоты кожи, волос», — сказала она.

Однако витамин С, помимо пользы, может принести вред, указала эксперт. Не стоит употреблять его натощак людям с заболеваниями желудка, повышенной кислотностью и наличием аллергической реакции.

«Витамин С способствует сгущению крови, поэтому не следует превышать его нормы людям с тромбофлебитом. Так как витамин С водорастворимый и не накапливается в организме, его излишки удаляются с мочой, поэтому его передозировка невозможна», — добавила она,

По словам Тананакиной, основными источниками витамина С являются цитрусовые, плоды шиповника, ягоды черной смородины, крыжовник, петрушка, болгарский перец, клюква, калина, помидоры. Термообработка и замораживание данных продуктов частично приводит к разрушению витамина С.

Норма витамина С в сутки для женщин составляет 75 мг, а для мужчин — 90 мг, заключила собеседница издания.

В декабре 2023-го из результатов опроса, проведенного СБЕР ЕАПТЕКА совместно с медиахолдингом Rambler&Co, стало известно, что более 70% россиян не осведомлены о существовании каких-либо ограничений при приеме витамина С. Только 12% опрошенных знают о несовместимости С с другими витаминами, в частности с B1, B12 и медью. 16% уверены, что витамин С сочетается со всеми остальными.