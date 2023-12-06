Более 70% россиян не знают об ограничениях при приеме витамина С

Более 70% россиян не осведомлены о существовании каких-либо ограничений при приеме витамина С. Об этом свидетельствуют результата опроса, проведенного СБЕР ЕАПТЕКА совместно с медиахолдингом Rambler&Co. Результатами они поделились с «Известиями» 6 декабря.

«Только 12% опрошенных знают о несовместимости С с другими витаминами, в частности с B1, B12 и медью. 16% уверены, что витамин С сочетается со всеми остальными, а 72% не осведомлены о существовании каких-либо ограничений при приеме витамина С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что витамин C по-прежнему остается одним из самых популярных и доступных витаминов для населения. Считается, что потребительский спрос в холодный период года на него повышается.

Так, аскорбиновая кислота — абсолютный лидер во всех регионах присутствия СБЕР ЕАПТЕКИ по количеству продаж в штуках за последние два года в сентябре–ноябре. При этом каждый год спрос на витамин С только растет. В 2023 он составил плюс 20% по всему периоду, прибавив свыше 60% в сентябре и около 19% в октябре, по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

При этом, по результатам исследования, фактор сезонности подтверждается частично. 42% россиян принимают витамин С на относительно регулярной основе, а 58% не принимают совсем.

32% респондентов связывают прием витамина С с сезоном простуд, остальные (68%) отметили, что время года на это не влияет. 41% делает это по желанию и 28% — для профилактики простуды и повышения иммунитета в сезон ОРВИ. 14% — в случае простуды, 11% — по назначению врача и 6%, если замечают признаки дефицита витамина С в организме.

Чаще всего витамин С просто включают в рацион питания, употребляя продукты, его содержащие, — таких 24% от всего числа опрашиваемых. 13% предпочитают традиционную аскорбинку, 10% — в виде шипучих таблеток или порошка, еще 10% указали иные формы приема лекарственного средства — пастилки, леденцы и другие, 9% пьют в форме таблеток.

59% утверждают, что никогда не испытывали дефицита витамина С, а 24% отметили повышенную утомляемость как единственный симптом его нехватки.

Уточняется, что опрос проводился c 23 по 30 ноября 2023 года, охват составил 75 292 пользователя со всей России, среди которых 37% — женщины и 63% — мужчины.

Как стало известно из опроса, с которым «Известия» ознакомились 28 февраля, более половины опрошенных россиян (59%) постоянно принимают витамины и другие биологически активные добавки (БАД), а 31% тратят на добавки от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц. При этом только 18% россиян принимают БАДы, так как это рекомендовал врач.