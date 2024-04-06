Кадыров сообщил о вступлении в спецназ «Ахмат» 3 тыс. бойцов ЧВК

В спецназ «Ахмат» вступят 3 тыс. сотрудников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вместе с командиром с позывным Ратибор. Об этом 5 апреля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Министерство обороны РФ уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Ратибор долгое время находился на лечении после ранения. Однако сейчас вместе с 3 тыс. бойцов он готов вернуться в зону спецоперации на Украине, теперь в составе «Ахмата». По словам главы Чечни, сотрудники ЧВК «Вагнер» отличаются высокой эффективностью и способностью выполнять «сложнейшие задачи в условиях повышенной опасности».

«Решение о вхождении в состав спецназа «Ахмат» бывших бойцов ЧВК является стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения», — заключил он.

Ранее, 22 декабря 2023 года, Кадыров сообщил, что новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения спецоперации. По его словам, они прибыли в Грозный из разных уголков России. Суммарно из Чечни в зону СВО отправились 36 тыс. добровольцев. При этом 15,5 тыс. из них прошли через Российский университет спецназа.

3 октября Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.