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Кадыров сообщил о вылете новой группы добровольцев из Грозного в зону СВО

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Фото: t.me/RKadyrov_95
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Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения спецоперации. Об этом 22 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолет с очередной группой добровольцев... Каждый из бойцов считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, добровольцы прибыли в Грозный из разных уголков России. Суммарно из Чечни в зону проведения спецоперации отправились 36 тыс. добровольцев. При этом 15,5 тыс. из них прошли через Российский университет спецназа.

По словам главы Чечни, кандидаты в спецназ «Ахмат» прошли боевую подготовку, в том числе изучив курсы тактической стрельбы и полевой медицины, огневое направление.

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет добровольцам боевую экипировку, возмещает все расходы на дорогу, обеспечивает проживанием и питанием на время занятий, указал Кадыров.

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Ранее, 17 декабря, Герой России, командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с «Известиями» сказал, что президент России Владимир Путин очень хорошо осведомлен о ситуации на передовой в зоне проведения специальной военной операции.

3 октября Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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