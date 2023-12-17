Командир «Ахмата» отметил осведомленность Путина о ситуации на фронте

Президент России Владимир Путин очень хорошо осведомлен о ситуации на передовой в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал 17 декабря «Известиям» Герой России, командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, поделившись впечатлением от выступления главы государства на XXI съезде партии «Единая Россия».

«На самом деле верховный главнокомандующий как никто знает хорошо ситуацию непосредственно на передовой. Конечно, без его помощи, без непосредственного участия и поддержки победа, которую мы сегодня уже констатируем, была бы невозможна», — сказал он журналисту Игорю Балдину.

Алаудинов отметил, что когда глава государства пропускает через себя события, происходящие на передовой, бойцы это чувствуют. Им поэтому легче воспринимать приказы и исполнять их, добавил Герой РФ.

«Очень важно иметь руководителя в государстве, который умеет контролировать не только экономические процессы или какие-то другие в массах, но и контролировать непосредственно боевые действия, которые происходят в стране», — заключил он.

Съезд «Единой России» проходил на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ ранее в этот день. Как в ходе выступления заявил Путин, поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине должна быть важнейшей для «Единой России». На съезде партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.

В начале ноября Путин заявил, что моральная поддержка очень важна для участников спецоперации по защите Донбасса.

До этого, в октябре, российский лидер назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. В частности, он подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.