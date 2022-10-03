Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале политика в понедельник, 3 октября.

«Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование. Делается это для того, чтобы наша линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках», — подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что несмотря на отход союзных войск с некоторых позиций, наступление не остановится и все поставленные задачи будут выполнены.

«Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их», — заверил лидер Чечни.

Ранее, 30 сентября, на церемонии подписания договоров о присоединении к РФ новых регионов Кадыров сообщил, что доволен действиями чеченских бойцов в ходе специальной операции по защите Донбасса.

19 сентября появилась информация об отправке новой группы добровольцев из Грозного в Донбасс. По словам главы республики, участники формирования предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, улучшили навыки по тактической стрельбе и в целом изучили основы военного дела.

17 сентября Кадыров рассказал, что военнослужащие чеченских батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» вместе присоединились к союзным войскам. Глава Чечни подчеркнул, что в их распоряжении современная техника и передовое вооружение.

Ранее в этот день он сообщил об образовании на территории Чечни нового спецподразделения ОМОН «Ахмат-1».

7 сентября Кадыров сообщил об отправке из Грозного в зону проведения спецоперации по защите Донбасса бойцов из двух элитных специальных подразделений — полка «Север» и батальона «Юг». Глава Чечни отметил, что бойцы решительно настроены на противостояние с украинскими националистами, и подчеркнул, что для большинства из них это не первая отправка в регион.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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