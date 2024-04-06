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Экс-посол Франции указал на возобновление дипломатического диалога Парижа и Москвы

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Фото: ТАСС/Мудрац Александра
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Москва и Париж постепенно возобновляют дипломатический диалог, чтобы начать переговоры об украинском конфликте, заявил 5 апреля экс-посол республики в российской столице с 2009 по 2013 год Жан де Глиниасти.

Дипломат отметил, что происходящее сейчас можно охарактеризовать как открытие новой главы отношений двух стран.

«В настоящее время дипломатический диалог только возобновляется. Прошло почти два года с тех пор, как этого не было. Я думаю, что президент Республики (Эммануэль Макрон. ― Ред.) почувствовал, что было бы хорошо взять на себя ведущую роль в разрешении украинского конфликта для европейцев, что он и пытается сделать», ― сказал посол в интервью телеканалу France 24.

По словам де Глиниасти, несмотря на то, что дипмиссии Франции в РФ сокращены до абсолютного минимума, а французские компании свернули бизнес на территории России, отношения между странами не испорчены безвозвратно.

«Политический диалог возобновился, дипломатическое присутствие сохранено, как и культурные связи, хотя их уровень несколько снизился из-за кризиса», ― подчеркнул собеседник.

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Днем ранее, 4 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин открыт к международному диалогу для обсуждения мировых и региональных проблем с теми, кто проявляет к этому интерес. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, планируются ли переговоры российского лидера наподобие тех, которые накануне провел министр обороны РФ Сергей Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Телефонные переговоры Шойгу и Лекорню состоялись 3 апреля по просьбе французской стороны. В ходе них глава МО Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в «Крокус Сити Холле». Министр обороны РФ в ответ подчеркнул, что расследование трагедии будет доведено до конца, а виновные будут наказаны.

Ранее, 29 марта, Путин подчеркнул, что Россия всегда выстраивает контакты с ближайшими партнерами с учетом взаимных интересов стран. Благодаря этому улучшаются торгово-экономические и политические связи РФ с соседями, отметил глава государства.

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