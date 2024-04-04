В Кремле сообщили о готовности Путина к международному диалогу
Президент России Владимир Путин открыт к международному диалогу для обсуждения мировых и региональных проблем с теми, кто проявляет к этому интерес. Об этом 4 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, планируются ли переговоры российского лидера наподобие тех, которые накануне провел министр обороны РФ Сергей Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню.
«Вы знаете, что президент Путин остается открыт для диалога, у него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И будет всегда открыт для диалога в интересах решения сложных, иногда самых сложных мировых и региональных проблем», — сказал Песков.
В настоящее время планов по проведению таких контактов на высшем уровне нет, уточнил он.
Телефонные переговоры Шойгу и Лекорню состоялись 3 апреля по просьбе французской стороны. В ходе них глава МО Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в «Крокус Сити Холле». Министр обороны РФ в ответ подчеркнул, что расследование трагедии будет доведено до конца, а виновные будут наказаны.
Также Шойгу предупредил о проблемах для Франции в случае отправки на Украину французского контингента и отметил готовность России к диалогу по урегулированию конфликта в стране.
Ранее, 29 марта, Путин подчеркнул, что Россия всегда выстраивает контакты с ближайшими партнерами с учетом взаимных интересов стран. Благодаря этому улучшаются торгово-экономические и политические связи РФ с соседями, отметил глава государства.
В марте Путин провел телефонные переговоры с рядом зарубежных лидеров, в том числе генсеком ЦК компартии Вьетнама, президентом ОАЭ, королем Бахрейна, президентами Ирана, Турции, Туркмении и Белоруссии.