Российские члены экипажа МКС провели очередной этап эксперимента с УЗИ ЖКТ
Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели очередной этап эксперимента «Спланх» с ультразвуковым исследованием различных отделов желудочно-кишечного тракта. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.
«Условия длительного космического полета вызывают функциональные и структурные изменения в органах пищеварительной системы, отражающиеся на обменных процессах в организме. Эти изменения связаны с влиянием основного фактора космического полета — невесомости. <...> Для изучения этих процессов проводится эксперимент «Спланх», — цитирует Кононенко ТАСС.
Результаты эксперимента позволят получить фундаментальные данные о структурно-функциональном состоянии органов ЖКТ после воздействия невесомости, считают ученые.
«Эти данные будут дополнены допплерографическими исследованиями параметров кровотока в магистральных сосудах брюшной полости. Постановщиком эксперимента «Спланх» на российском сегменте МКС является Институт медико-биологических проблем РАН», — добавил космонавт.
Ранее, 21 марта, сообщили, что на МКС пройдет эксперимент по 4D-биопечати трубчатых органов. Специалисты будут использовать металлическую основу с памятью формы. Уже на Земле исследователи выяснят, правильную ли структуру образовали клетки.