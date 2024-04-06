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Российские члены экипажа МКС провели очередной этап эксперимента с УЗИ ЖКТ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели очередной этап эксперимента «Спланх» с ультразвуковым исследованием различных отделов желудочно-кишечного тракта. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

«Условия длительного космического полета вызывают функциональные и структурные изменения в органах пищеварительной системы, отражающиеся на обменных процессах в организме. Эти изменения связаны с влиянием основного фактора космического полета — невесомости. <...> Для изучения этих процессов проводится эксперимент «Спланх», — цитирует Кононенко ТАСС.

Результаты эксперимента позволят получить фундаментальные данные о структурно-функциональном состоянии органов ЖКТ после воздействия невесомости, считают ученые.

«Эти данные будут дополнены допплерографическими исследованиями параметров кровотока в магистральных сосудах брюшной полости. Постановщиком эксперимента «Спланх» на российском сегменте МКС является Институт медико-биологических проблем РАН», — добавил космонавт.

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Ранее, 21 марта, сообщили, что на МКС пройдет эксперимент по 4D-биопечати трубчатых органов. Специалисты будут использовать металлическую основу с памятью формы. Уже на Земле исследователи выяснят, правильную ли структуру образовали клетки.

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