МИД РФ назвал кощунственным материал Foreign Policy о «Крокусе»

Материал издания Foreign Policy о теракте в «Крокус Сити Холле» — кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой, заявили 5 апреля в российском дипведомстве.

«Подобное поведение авторов издания недопустимо, а ссылки на свободу слова и выражения мнений неприемлемы, когда речь идет о личной трагедии сотен людей, безвинно пострадавших от рук террористов. Материалы о «Крокусе» — кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой. Foreign Policy недалеко ушел от украинских пропагандистов», — говорится в заявлении министерства.

Дипломаты обратили внимание на материалы этого издания, в которых в том числе содержались попытки спекулировать на тематике межнационального мира в России, обелять власти неонацистского режима на Украине и заниматься дискредитацией работы российских правоохранительных органов и специальных служб.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта перед запланированным там концертом группы «Пикник». Несколько вооруженных мужчин ворвалась в здание концертного зала, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Жертвами нападения, согласно последним данным, стали 144 человека, число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.