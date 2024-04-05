Певица Мадонна ответила подавшим на нее в суд фанатам

Американская певица Мадонна резко ответила фанатам, которые подали на нее в суд из-за позднего начала концерта. Об этом 5 апреля сообщила Daily Mail.

«Мадонна ответила фанатам, которые подали на нее в суд за позднее начало концерта, заявив, что они получили именно «то, за что заплатили», и ни один настоящий фанат не может ожидать, что королева поп-музыки выступит вовремя, как следует из судебных документов», — говорится в материале издания.

Уточняется, что Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден подали в суд на исполнительницу и организатора концертов Live Nation после того, как 65-летняя Мадонна опоздала на три часа на свой концерт в бруклинском Barclays Center 13 декабря.

В свою очередь, представители исполнительницы подали ходатайство об отклонении иска, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 6 марта, Мадонна заявила, что провела четыре дня в коме в 2023 году. Тогда певица была госпитализирована с бактериальной инфекцией.

А до этого, 18 февраля, на концерте в Сиэтле исполнительница упала со стула на сцене во время выступления. Во время номера к ней подошел танцор на тонких шпильках и начал тащить певицу вместе со стулом. Сделав несколько быстрых шагов, мужчина споткнулся и уронил сидевшую артистку.