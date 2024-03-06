Мадонна заявила, что провела четыре дня в коме в 2023 году
Американская певица Мадонна провела четыре дня в коме из-за бактериальной инфекции в июне 2023 года. Об этом певица заявила в ходе концерта в Лос-Анджелесе. Об этом 5 марта пишет People.
65-летняя исполнительница назвала произошедшее «предсмертным опытом», отметив, что ей «было довольно страшно», передает НСН.
«Очевидно, что в течение четырех дней я этого не осознавала, пребывая в искусственной коме. Но когда я проснулась, то первым делом сказала «Нет». Во всяком случае, мой помощник говорит, что это было так», — рассказала она.
Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией в июне 2023 года, передает RT. В связи с этим старт ее мирового тура Celebration был перенесен с 15 июля на 14 октября.