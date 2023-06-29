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Менеджер Мадонны сообщил о госпитализации певицы из-за бактериальной инфекции

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Фото: соцсети
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Певица Мадонна попала в реанимацию с тяжелой бактериальной инфекцией. Об этом 28 июня сообщил менеджер актрисы Гай Осири.

По его словам, Мадонна была доставлена в отделение интенсивной терапии еще в субботу, 24 июня. Мировой тур звезды, который должен был начаться 15 июля, будет перенесен.

«Сейчас состояние Мадонны улучшается, однако она всё еще находится под медицинским наблюдением. В это время нам необходимо приостановить все обязательства, включая мировой тур. Мы обязательно поделимся с вами более подробной информацией о новых датах перенесенных концертов, как только появится возможность», — передает слова менеджера Sky News.

В январе сообщалось, что студия Universal Pictures сняла с производства фильм о жизни Мадонны из-за разногласий, возникших в результате обсуждения сценария. Отмечалось, что певицу не устроила его «попсовость».

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