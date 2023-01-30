Фильм о жизни Мадонны отменили из-за недовольства певицы сценарием

Студия Universal Pictures сняла с производства фильм о жизни американской поп-певицы Мадонны из-за разногласий, возникших в результате обсуждения сценария. Об этом 28 января сообщил американский портал Page Six.

Как отмечает издание, Мадонну не устроил слишком «попсовый» сценарий.

«Мадонна хочет чего-то более смелого, мрачного, грубого, поэтому всё зашло в тупик», — говорится в публикации.

В результате Мадонна решила поменять киностудию. При этом команда сценаристов останется прежней. А вот артистов, задействованных в фильме, к моменту возобновления работы над проектом, скорее всего, заменят, отмечает Page Six.

Вернуться к обсуждению картины певица планирует после завершения мирового тура в честь 40-летия музыкальной карьеры, во время которого она исполнит самые популярные хиты из своей дискографии.

Впервые Мадонна поделилась планами о съемках автобиографической кинокартины в 2020 году. Она пообещала, что в фильме будет показана «борьба артистки, пытающейся выжить в мужском мире». Однако, как писал The Hollywood Reporter, в центре внимания фильма останется музыка.

Отмечалось, что картина будет снята киностудией Universal Pictures, а над сценарием вместе с Мадонной будет трудиться Диабло Коди, получившая премию «Оскар» за трагикомедию «Джуно» (2007). Спродюсирует проект Эми Паскаль, работавшая над фильмами «Веном» (2018), «Секретное досье» (2018) и «Маленькие женщины» (2019).