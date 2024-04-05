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В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

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Фото: t.me/admdesenovskoe
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Стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Новой Москве привели в порядок. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации поселения Десеновское.

В ЖК «Новые Ватутинки» в микрорайоне Центральный ЖК расположен закладной камень. Мемориал посвящен памяти воинов-участников локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское.

Позднее там появился стихийный мемориал жертвам мартовского теракта в «Крокус Сити Холле». О его порче стало известно ранее в пятницу, 5 апреля, — сгорели возложенные там цветы, лампады и свечи, а закладной камень обуглился.

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Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта перед запланированным там концертом группы «Пикник». Несколько вооруженных мужчин ворвалась в здание концертного зала, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Жертвами нападения, согласно последним данным, стали 144 человека, число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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