В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
Стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Новой Москве привели в порядок. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации поселения Десеновское.
В ЖК «Новые Ватутинки» в микрорайоне Центральный ЖК расположен закладной камень. Мемориал посвящен памяти воинов-участников локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское.
Позднее там появился стихийный мемориал жертвам мартовского теракта в «Крокус Сити Холле». О его порче стало известно ранее в пятницу, 5 апреля, — сгорели возложенные там цветы, лампады и свечи, а закладной камень обуглился.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта перед запланированным там концертом группы «Пикник». Несколько вооруженных мужчин ворвалась в здание концертного зала, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Жертвами нападения, согласно последним данным, стали 144 человека, число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.