Посвященный погибшим в «Крокусе» мемориал сгорел в Новой Москве

В Новой Москве сгорел стихийный мемориал, посвященный погибшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Инцидент произошел ночью 5 апреля, сообщила в своем Telegram-канале администрация поселения Десеновское.

Мемориал был организован около закладного камня. Сгорели возложенные цветы, лампады и свечи, камень обуглился.

«Произошло происшествие, которое взволновало жителей нашего поселения», — говорится в публикации.

Уполномоченные службы выясняют причину произошедшего. В ближайшее время закладной камень приведут в порядок.

После теракта в «Крокус Сити Холле» во всех регионах России возникли стихийные мемориалы в память о погибших. Так, в Донецке жители зажигали свечи и приносили мягкие игрушки к стеле. Также возле стен концертного зала лежат цветы и детские игрушки, люди зажигают свечи и лампады в память о жертвах теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.