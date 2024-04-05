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Политолог объяснил решение Турции приостановить участие в ДОВСЕ

Политолог Гюзальтан: решение Турции по ДОВСЕ объясняется членством в НАТО
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Турция приостановила свои обязательства по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в том числе по причине членства в НАТО. Об этом 5 апреля заявил «Известиям» турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

«Здесь есть два основных момента. Первый — Турция является членом НАТО. Поэтому у нее есть некоторые обязательства, связанные с этим членством», — отметил эксперт.

Гюзальтан напомнил, что договор был своего рода символом окончания холодной войны между Западом и Россией. Но в современных условиях он потерял смысл.

«Это показывает, что после холодной войны наступила эпоха, которую американцы называли порядком, основанным на международных правилах. Но на самом деле это был мир, основанный на западных принципах и основанный Вашингтоном. Это показывает, что договоры, эти международные организации, всё это сейчас рушится. Западный мир рушится. Это показано. И теперь ящик Пандоры открыт. И все страны, а также и Турция, тоже пытаются приспособить свою позицию к этому новому многополярному миру», — уточнил Гюзальтан.

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Ранее в пятницу стало известно, что Турция решила приостановить действие ДОВСЕ, соответствующий указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как рассказал «Известиям» кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского союза МГИМО Олег Барабанов, документ по сути не работал, потому Турция и могла принять решение по выходу из него.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Его подписали 22 страны, включая шесть стран Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также 16 стран НАТО.

Обновленная версия ДОВСЕ была подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

7 ноября 2023 года МИД России сообщил, что процедура выхода из ДОВСЕ полностью завершена.

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