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СМИ узнали о разочаровании переехавших беженцев с Украины жизнью в Нью-Йорке

Bloomberg: переехавшие в Нью-Йорк украинки недовольны условиями жизни
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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Приехавшие после начала спецоперации в Нью-Йорк гражданки Украины разочарованы условиями проживания и нехваткой средств и теперь хотят вернуться домой. Об этом 5 апреля рассказали агентству Bloomberg несколько женщин.

Одна из собеседниц рассказала, что после приезда в США восхищение новизной сошло на нет после 1,5 года на низкооплачиваемых работах, которые практически не оставляли времени на то, чтобы забрать ребенка из школы или изучать английский.

Женщина начала посещать психолога, который был в Мариуполе, и принимать антидепрессанты. В результате в конце 2023 года она решила вернуться на Украину, говорится в материале.

«Советую тем, кто приезжает в Нью-Йорк, снять розовые очки. Нужно так много работать, чтобы оплачивать счета, траты на жизнь. Чтобы получить водительские права. Для родителя-одиночки с ребенком это невозможно», — отметила она.

Еще одна собеседница, 52-летняя учительница из Одессы, рассказала, что получаемых в мегаполисе денег едва хватало на кров. К тому же она уже минимум три раза оставалась без крыши над головой. Женщина поделилась, что от возникшего стресса она поседела.

Агентство назвало истории украинок реальностью для многих уехавших из страны. По его данным, те, кто попал под программы властей в Нью-Йорке, теперь соревнуются более чем с 60 тыс. других мигрантов из других стран за обещанные средства на проживание.

Подливает масла в огонь и необходимость через определенное время обновлять статус в стране и получать соответствующие документы, что требует дополнительных затрат на юридические услуги.

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В середине марта украинские беженцы пожаловались на условия проживания и в Германии, в частности в центре размещения. Они указали, что спят на раскладушках и у них нет даже стула, чтобы положить свои вещи. Однако муниципальные власти не согласны с критикой.

Тогда же член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины. Он обратил внимание на многочисленные сообщения СМИ о махинациях со стороны украинцев или тех, кто за них себя выдает.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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