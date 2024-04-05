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«Известия» показали работу военных медиков в Херсонской области

«Известия» показали, как военные медики помогают жителям Херсонской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Врачи Росгвардии помогают жителям Херсонской области после разрушения крупной больницы Вооруженными силами Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов. Об этом 5 апреля сообщил корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Помощь военных медиков понадобилась после того, как гражданским врачам просто не осталось места для работы. Это больница — достаточно крупная, двухэтажная, которую обстреляли из HIMARS», — рассказал Левин.

Военные медики оказывают круглосуточную помощь пострадавшим Херсонской области. За помощью к ним приходят и бойцы, и мирные жители.

«Мина, взрывная травма была, извлекали осколок из глаза. Вот самое такое как бы то, что запомнилось. Это нужно самому видеть и участвовать в этом. Осколок сидел достаточно глубоко внутри, достали. У человека сохранилось зрение», — рассказал о недавнем случае один из врачей.

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Накануне, 4 апреля, водитель скорой помощи пострадал при обстреле ВСУ Херсонской области, его госпитализировали с минно-взрывными травмами. В ведомстве уточнили, что это произошло днем в селе Гладковка. Под украинский обстрел попал автомобиль скорой помощи Голопристанской центральной районной больницы.

Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин поручил обеспечить бригады скорой помощи, работающие рядом с линией боевого соприкосновения, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ВСУ пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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