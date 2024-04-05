Немецкие активисты поселились в домах на деревьях в знак протеста Tesla

В Германии немецкие активисты, поселившиеся в домах на деревьях в знак протеста против расширения завода Tesla в Грюнхайде, укрепляют свой лагерь. Об этом 5 апреля сообщила газета Die Zeit.

Сейчас они расширяют свой лагерь, а также обустраивают его, чтобы защититься от переменчивой погоды, рассказала представительница инициативы «Остановить Tesla».

В лагере всего построено около 18 домиков на деревьях, в них проживают около 70 человек.

По словам представительницы, атмосфера в лагере спокойная. Полиция следит за активистами, серьезных столкновений не было.

В начале марта экоактивисты в Германии оставили без электричества завод Tesla, город Эркнер и некоторые районы Берлина. Электричество отключилось после громкого взрыва. На место происшествия прибыли пожарные, сотрудники электросетевой компании и полиция, которые обнаружили рядом с горящим трансформатором палатку экоактивистов с надписью: «Здесь зарыты взрывоопасные предметы!». В связи со случившимся на фабрике полностью остановилось производство автомобилей.

Председатель производственного совета Tesla Михаэла Шмитц сообщила, что с 11 марта завод был снова подключен к электросети. Позднее, 13 марта, на предприятие приехал исполнительный директор Tesla Илон Маск. Он назвал произошедшее атакой экотеррористов. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поджог терактом. По его словам, полиция и органы безопасности должны сделать всё, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности.