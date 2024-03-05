Немецкие экоактивисты лишили электричества завод Tesla и часть Берлина

Экоактивисты в Германии оставили без электричества завод Tesla, город Эркнер и некоторые районы Берлина, сообщила 5 марта немецкая газета Bild.

Как сообщили изданию региональные службы, утром после громкого взрыва загорелась подстанция Штайнфурт возле завода Tesla, из-за чего примерно за час до начала смены на автозаводе отключилось электричество.

«Небольшой близлежащий город Эркнер (12 тыс. жителей) и некоторые районы Берлина с тех пор также остались без электричества», — пояснили в диспетчерском центре.

На место происшествия прибыли три добровольных пожарных подразделения, сотрудники электросетевой компании и полиция, которые обнаружили рядом с горящим трансформатором палатку экоактивистов с надписью: «Здесь зарыты взрывоопасные предметы!» Им пришлось прервать работу и вызвать службу обезвреживания взрывчатки.

Уточняется, что ликвидация последствий пожара сможет возобновиться только после проверки саперов, которая может занять до нескольких часов. По данным Bild, в связи со случившимся на фабрике Tesla полностью остановилось производство автомобилей, в результате чего ущерб, вероятно, будет «исчисляться миллионами».

Ранее, в октябре 2023 года, экоактивисты облили в Берлине оранжевой краской памятник архитектуры «Часы мира». Целью акции был заявлен протест против политики немецкого правительства в сфере защиты климата. Полиция задержала пять человек и вызвала спецтехнику для снятия забравшихся на памятник лиц.